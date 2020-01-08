فيديو.. إيسكو يضاعف تقدم ريـال مدريد على فالنسيا بالسوبر الإسباني

نجح فريق ريـال مدريد في التقدم بالهدف الثاني على فالنسيا خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني الذي تستضيف

جاء الهدف عبر إيسكو في الدقيقة 39، لتصبح النتيجة تقدم الريـال بثنائية نظيفة.

في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني الذي تستضيف السعودية فعالياته.جاء الهدف عبر إيسكو في الدقيقة 39، لتصبح النتيجة تقدم الريـال بثنائية نظيفة.

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