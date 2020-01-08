صور.. المقاصة يهزم طوخ "بثلاثية ودية" استعدادا لإنبي

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة على فريق طوخ أحد اندية القسم الثاني بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف المقاصة صلاح أمين "هدفين"، محمد رمضان "هدف". وبدأ

احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: الحارس محمد كوكو ومحمد الدسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وصلاح أمين.واطمأن "ميدو" على جاهزية لاعبيه قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري. واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يستعد بقوة لمباراة انبي وكل اللاعبين بحالة فنية ومعنوية عالية ولديهم استعداد لاستعادة الانتصار امام فريق انبي القوي.