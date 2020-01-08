مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بكأس رابطة المحترفين

يستعد محمود حسن تريزيجيه لقيادة أستون فيلا لمواجهة ليستر سيتي في المواجهة التي تنطلق في العاشرة مساء على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: أورجان نايلاند

الدفاع: إزري كونسا، تيرون منجس، كورتني هوس، فريدريك جولبيرت، نيل تايلور

الوسط: دوجلاس لويز، مارفيلوس ناكامبا، جاك جراليش، محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أنور الغازي

وجاء على مقاعد البدلاء: لوفري كالينيتش، أحمد المحمدي، جيمس

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شيستر، كونور هوريان، هنري لانسبوري، خوسيه إجناسيو، إنديانا فاسيليف

وكان أستون فيلا تمكن من بلوغ نصف نهائي البطولة بعد تخطي وولفرهامبتون في دور الـ 16 وليفربول في ربع النهائي.

وحقق أستون فيلا لقب البطولة في 5 مرات سابقة، كانت أخرها في موسم 1995/1996، ويبحث الفريق عن إستعادة أمجاده بكأس الرابطة.

ويأمل براندون رودجرز المدير الفني لفريق

ليستر في حسم اللقاء والتأهل للمباراة النهائية، ليضب موعداً جديدا مع مانشستر سيتي الذي بات صاحب الحظوظ الأوفر في التاهل للنهائي بعد الفوز علي مانشستر يونايتد مساء أمس بثلاثية مقابل هدف في الاولد ترافورد.

ويسعي فريق ليستر سيتي، لتأكيد تفوقه هذا الموسم، بعد النتائج المميزة التي يحققها الفريق في الدوري الانجليزي خلال الموسم الجاري.

تنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب ستاد ووكرز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل حصريا

عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي أحمد عبده.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا