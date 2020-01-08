أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

عذب ريال مدريد نظيره فالنسيا في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، من حيث الأداء والانتشار وقوة الإلتحام رغم الغيابات المؤثرة في تشكيلة النادي الملكي بغياب الثلاثي “كريم بنزيمة وجاريث بيل وإدين هازارد”.

واستحق فريق زين الدين زيدان التقدم في النتيجة بهدفين دون رد سجلهما النجم الألماني توني كروس وصانع الألعاب الإسباني إيسكو.

وجاء الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 15 بتصويبة ماكرة من توني كروس أثناء تنفيذه لركلة ركنية من الجهة اليسرى بالقدم اليمنى.

وسقط حارس مرمى فالنسيا “خاومي دومينيك” في خطأ فادح لا يغتفر بالتقدم من مرماه بشكل مبالغ فيه لحظة استعداد كروس لتنفيذ الركلة الركنية، ليضعها الألماني بتسديدة مباشرة في المرمى “واو” وسط صدمة لاعبي ريال مدريد قبل لاعبي فالنسيا!.

وفي الدقيقة 39 أضاف ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق إيسكو بعد أن تابع تصويبة للوكا مودريتش اصطدمت في جسد المدافع الأرجنتيني جاراي داخل منطقة الجزاء، تسلمها ومهدها لنفسه قبل أن يسدد بقوة على يمين الحارس.

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وكاد إيسكو يقتل المباراة تمامًا بالهدف الثالث في الدقيقة 41، إلا أن القائم الأيمن أبعد رأسية رائعة بعد عرضية من توني كروس.

وأخفق لوكا يوفيتش – بديل بنزيمة في هذه المباراة – في مُتابعة الكرة بشكل سليم من داخل منطقة الستة ياردات بتسديدة سهلة على الحارس خاومي دومينيك.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

هدف ريال مدريد الأول “كروس”

هدف ريال مدريد الثاني “إيسكو”