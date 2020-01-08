رسميًا | الهلال السوداني يُعزز صفوفه بصفقة عراقية

أعل نادي الهلال السوداني تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب العراقي “عماد محسن” من نادي الزوراء العراقي.

وحصل اللاعب على البطاقة الدولية الرسمية من الزوراء لاتمام انضمامه لكتيبة المدرب المصري “حمادة صدقي” والتي فجرت مفاجأة مدوية قبل 10 أيام حين هزمت النجم الساحلي في عقر داره بهدف أطهر الطاهر ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نادي الهلال مساء اليوم الاربعاء 8-1-2020 تعاقده الرسمي مع اللاعب بعد التوصل لاتفاق ليلة أمس الثلاثاء.

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وسبق لعماد محسن تمثيل المنتخب العراقي الأول بعد تجربة قصيرة مع منتخب شباب العراق.

ولعب عماد محسن لفرق الكرخ والشرطة والقوة الجوية والزوراء خلال مسيرته الكروية، وستكون تجربته مع الهلال السوداني هي الأولى من نوعها في عالم الاحتراف الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أن أغلبية اللاعبين العراقيين يتطلعون للانتقال خلال الميركاتو الشتوي 2020 بسبب توقف نشاطات الدوري العراقي بعد الأحداث الدامية الأخيرة في مطار بغداد.