بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس السوبر الإسباني نسخة 2019 في نظامها الجديد والمقرر إقامتها في مدينة جدة على الأراضي السعودية.

ويشارك في هذه البطولة المستحدثة بطل ووصيف الدوري الإسباني وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، ومن حسن حظ ريال مدريد تتويج نادي فالنسيا بلقب كأس الملك على حساب برشلونة في النهائي، ليتم الاستعانة به رغم احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.

ويدخل ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية من دون أبرز عناصره “كريم بنزيمة وجاريث بيل وإدين هازارد” بداعي الإصابة، ما يقلص من حظوظه للظفر بهذا اللقب أمام جاهزية برشلونة وأتلتيكو مدريد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (مكة المكرمة)، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.

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ويتضمن البث المباشر لموقع الخليج 365 “معلومات واحصائيات وأحداث وتشكيلات ولمحات فنية بالاضافة إلى البطاقات والتغييرات”..كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل دقيقة أو 30 ثانية للتعرف على آخر تطورات المباراة.

ريال مدريد 2-0 فالنسيا

???? ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة المشعة (جدة-السعودية)

???? نصف نهائي سوبر إسبانيا 2019

♻️جارية الآن

♻️ بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لحدث استثنائي وفريد من نوعه يحدث لأول مرة على الأراضي العربية، بحضور أكبر 4 أندية إسبانية إلى السعودية دفعة واحدة للتنافس على البطولة التي بدأت في عام 1982.

???? يصحبكم في هذه المباراة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..بالصورة والكلمة.

???? بعد قليل تأتيكم قائمة الغيابات وتشكيلة كل فريق.

غيابات ريال مدريد اليوم: ماركو أسينسيو – جاريث بيل – كريم بنزيمة – إدين هازارد.

غيابات فالنسيا اليوم: جويديش – بيتشيني – لي كانجين – رودريجو – فاليخو.

???????? تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – كاربخال – راموس – ميندي – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – مودريتش – إيسكو – يوفيتش.

كورتوا – كاربخال – راموس – ميندي – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – مودريتش – إيسكو – يوفيتش. ???????? تشكيلة فالنسيا اليوم: دومينيك – واس – جاراي – جابريل باوليستا – جايا – سولير – باريخو – كوندوبيا – كوكلين – توريس – جاميرو.

دومينيك – واس – جاراي – جابريل باوليستا – جايا – سولير – باريخو – كوندوبيا – كوكلين – توريس – جاميرو. ???????????????? يدير هذه المباراة الحكم الإسباني “ديل بالومار”.

1″ صافرة بداية اللقاء…ريال مدريد بالزي الاحتياطي على اليمين، وفالنسيا بالزي الأبيض والأسود على اليسار.

3″ أفضلية كبيرة لريال مدريد منذ بداية هذه المباراة المرتقبة.

4″ أووووووووووووووه…ضربة رأسية رااااااائعة من فاران يتصدى لها حارس فالنسيا دومينيك بردة فعل نموذجية.

10″ تصووووووووويب من لاعب وسط الريال فالفيردي من خارج المنطقة وتمر من جوار القائم الأيمن..

15″ عرررررررررضية رووووعة من إيسكو وقلب دفاع فالنسيا يحولها إلى ركنية!.

15″ ⚽???? جوووووووووووووووووووووول الركلة الركنية تنفذ بنجاح بواسطة توني كروس.

15″ ???? خطأ فادح لا يغتفر من حارس مرمى فالنسيا “خاومي دومينيك” بالتقدم من مرماه بشكل مبالغ فيه لحظة استعداد كروس لتنفيذ الركلة الركنية، ليضعها كروس بتسديدة مباشرة من الركنية “واو” داخل الشباك. يا له من هدف.

16″ ???????????? طبعًا آرنولد فكرة والفكرة لا تموت.. كروس نفذ الركنية بنفس السرعة التي نفذ بها آرنولد لاعب ليفربول أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

29″ تصووووووووووووووويبة…قوية قوية من مهاجم فالنسيا جاميرو، أقوى من اللازم تمر فوق العارضة نحو المدرجات..كان يمكنه التعامل بهدوء أكبر مع تلك الفرصة خاصةً وأنه قطع الكرة من مدافعي ريال مدريد وصار على مسافة 16 ياردة فقط من مرمى كورتوا…

35″ ريال مدريد يستعيد هيمنته وسيطرته على الكرة.. تمريرات متقنة من قدم لقدم ولا يوجد استعجال أبدًا عند الفريق.

39″ ⚽⚽ جوووووووووووووووووول….إيسكو يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد!

39″ ???? لوكا مودريتش حصل على كرة عرضية من الجهة اليمنى سددها بباطن القدم لتصطد في جسد المدافع جاراي وتجد إيسكو الذي تسلم على نقطة الجزاء وسدد بقوة على يمين الحارس.

41″ أوووووووووه…الهدف الثالث ضاع على ريال مدريد بسبب القائم الأيمن!

41″ ???? توني كروس يووووووووزع ركنية رائعة على رأس إيسكو في القائم القريب..إيسكو يرتقي ويضع الكرة برأسه على أقصى يمين الحارس، لترتطم في القائم وتجد لوكا يوفيتش الذي تابعها كما ينبغي، لكن الحارس دومينيك استفاق أخيرًا وتصدى للكرة من على خط المرمى!.

43″ ???????? أجواء جميلة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة…أمواج وأهازيج..شو جميل يأتي بعد 24 ساعة فقط من الكلاسيكو السعودي الممتع الذي أقيم بين الهلال وأهلي جدة ضمن إحدى مؤجلات دوري المحترفين.

44″ الجمهور مستمر في التشجيع وسط تألق غير عادي من ريال مدريد ..

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0..

☕️???? استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني إن شاء الله.