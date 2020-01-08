لاتسيو يتلقى غرامة مالية جديدة بسبب العنصرية

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء تغريم نادي لاتسيو 20 ألف يورو (22 ألف و230 دولار) إثر قيام عدد من مشجعيه بتوجيه هتافات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا، خلال مباراة الفريقين في الدوري يوم الأحد الماضي.

وتوقف اللعب لدقائق خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب “ريجامونتي” معقل فريق بريشيا، بعدما طلب بالوتيلي، المهاجم الإيطالي ذو الأصول الغانية بالوتيلي، من الحكم، الإنتباه للهتافات المسيئة من المدرجات.

وجرى توجيه تحذير للجماهير عبر الإذاعة الداخلية للاستاد، وبعدها نشر بالوتيلي رسالة عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت “إنستجرام”، ذكر فيها “مشجعو لاتسيو الذين كانوا متواجدين في الاستاد اليوم، عار عليكم!.”

وطالبت رابطة الدوري الاتحاد الإيطالي للعبة بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن الأحداث.

وجرى تغريم لاتسيو ألفي دولار أخرى بسبب قذف عبوة بلاستيكية فارغة من مدرجات مشجعيه إلى أرضية الملعب.

وتعد هذه أحدث حلقة في مسلسل طويل من قضايا الإساءات العنصرية في كرة القدم الإيطالية، كما تكرر تعرض بالوتيلي لتلك الإساءات.

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من ناحية أخرى، من المقرر أن يدفع نادي سبال غرامة قيمتها عشرة ألاف يورو بسبب هتافات مسيئة بحق الحكم وكذلك قذفه بقشرة فاكهة من المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام فيرونا يوم الأحد الماضي.

وشهدت مباراة جنوه وساسولو في اليوم نفسه، قذف قداحة (ولاعة) سجائر باتجاه الحكم لكنها لم تصيبه ، وقد تم فرض غرامة بقيمة أربعة ألاف يورو بحق جنوه الذي إستضاف المباراة.

وجرى إلزام يوفنتوس بدفع غرامة قيمتها خمسة ألاف يورو بسبب دخول مشجع إلى داخل أرضية الملعب وهو ما تسبب في توقف اللعب خلال مباراة الفريق أمام كالياري أمس الأول الإثنين.

بالوتيلي يهاجم جمهور لاتسيو

بالوتيلي يرمي الكرة في ملعب إدارة بريشيا