محمد صلاح يحرز جائزة مرموقة في ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة جديدة مع ناديه ليفربول بعد فوزه بتصويت الأغلبية بين جماهير النادي العريق.



وتحصّل صلاح على جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول في العقد الأخير (في آخر 10 أعوام) والتي يمنحها النادي بناء على تصويت جماهيره.



وشمل التصويت الأهداف التي سجلت في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني/يناير 2010 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019.



واختير هدف محمد صلاح في شباك توتنهام يوم 4 شباط/فبراير 2018، وتحديداً لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز من الموسم قبل الماضي، كأفضل هدف للريدز في آخر 10 أعوام.



وتفوّق صلاح على نجوم كبار كلويس سواريز وإيمري تشان وفيليبي كوتينيو وديفوك أوريجي ودانيال ستوريدج وفرناندو توريس.



ونال هدف صلاح 40 ألف صوتاً متفوقاً على هدف إيمري تشان في مرمى ولفرهامبتون (ثانياً) وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا (ثالثاً).

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