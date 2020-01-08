اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر HGD real madrid vs valencia في كأس السوبر الإسباني (تغطية مباشرة) YALLAKORA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر HGD real madrid vs valencia في كأس السوبر الإسباني (تغطية مباشرة) YALLAKORA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتي تجع الفريقان على لعب إستاد الجوهرة المشعة لحساب مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز وآخر إستعدادات الفريقان للمباراة وروابط البث المباشر الخاصة بها .

كورة لايف kora live وقبل اللقاء يدخل فريق نادي ريال مدريد البطولة منقوصًا من خدمات أهم إثنين من لاعبيه كريم بنزيما وجاريث بيل بعد خروجهما من القائمة التي سافرت للرياض بداعي الإصابة .

كورة ستار kora star كما يغيب عن الريال في بطولة السوبر التي تقام للمرة الأولى بمشاركة أربعة فرق بنظام خروج المغلوب لخدمات البلجيكي إيدين هازارد وماركو أسينسيو لكن زيدان خرج وأكد أنه يثق في المجموعة الموجودة معه.

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كورة جول kora goal في المقابل يرغب المدير الفني لخفافيش فالنسيا في الإعتماد على توليفة يسودها مزيج من الخبرة والشباب من أجل مباغته العملاق المدريدي والوصول إلى الدور النهائي من البطولة .

يلا كورة أونلاين yalla kora online ويتسلح الخفافيش بوجود عناصر قوية من اللاعبين المميزين أمثال دانيل باريخو وكيفين جاميرو وغيرهم من النجوم القادرين على قلب معطيات الأمور والوصول إلى المشهد الأخير للبطولة بنظامها الجديد .

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءًأ بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

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