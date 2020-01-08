اونلاين | يلا شوت لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

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كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للاصطدام بمواجهة قوية، حينما يواجه نظيره نادي فالنسيا، على ملعب الملك عبدالله الدولي بالرياض اليوم الأربعاء 8 يناير الجاري، KORA PLUS في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يلا شووت حيث يسعى الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على فالنسيا، والصعود للمباراة النهائية يوم 12 من ذات الشهر، YALL SHOOT تابع مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، بالنصف نهائي الأول.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد بالسوبر الإسباني

كورة أونلاين وستلعب مباراة فالنسيا وريال مدريد، اليوم بكأس السوبر الإسباني KORA ONLINE في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد بالسوبر الإسباني

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كورة جول حيث ستُذاداع مباراة فالنسيا وريال مدريد، عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات السوبر الإسباني، KORA GOAl متابعة مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد بكأس السوبر.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي لاستغلال الحالة المعنوية التي عليها بعد العودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، KORA LIVE شاهد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد بالكأس.

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