اونلاين | انطلقت.. بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت.. بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي هذا البث المباشر للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس السوبر الإسباني نسخة 2019 في نظامها الجديد والمقرر إقامتها في مدينة جدة على الأراضي السعودية.

ويشارك في هذه البطولة المستحدثة بطل ووصيف الدوري الإسباني وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، ومن حسن حظ ريال مدريد تتويج نادي فالنسيا بلقب كأس الملك على حساب برشلونة في النهائي، ليتم الاستعانة به رغم احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.

ويدخل ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية من دون أبرز عناصره “كريم بنزيمة وجاريث بيل وإدين هازارد” بداعي الإصابة، ما يقلص من حظوظه للظفر بهذا اللقب أمام جاهزية برشلونة وأتلتيكو مدريد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (مكة المكرمة)، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.

ويتضمن البث المباشر لموقع ميركاتو داي “معلومات واحصائيات وأحداث وتشكيلات ولمحات فنية بالاضافة إلى البطاقات والتغييرات”..كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل دقيقة أو 30 ثانية للتعرف على آخر تطورات المباراة.

ريال مدريد 0-0 فالنسيا

???? ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة المشعة (جدة-السعودية)

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???? نصف نهائي سوبر إسبانيا 2019

⌛️ تنطلق بعد قليل..

♻️ بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لحدث استثنائي وفريد من نوعه يحدث لأول مرة على الأراضي العربية، بحضور أكبر 4 أندية إسبانية إلى السعودية دفعة واحدة للتنافس على البطولة التي بدأت في عام 1982.

???? يصحبكم في هذه المباراة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو داي..بالصورة والكلمة.

???? بعد قليل تأتيكم قائمة الغيابات وتشكيلة كل فريق.

غيابات ريال مدريد اليوم: ماركو أسينسيو – جاريث بيل – كريم بنزيمة – إدين هازارد.

غيابات فالنسيا اليوم: جويديش – بيتشيني – لي كانجين – رودريجو – فاليخو.

???????? تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – كاربخال – راموس – ميندي – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – مودريتش – إيسكو – يوفيتش.

???????? تشكيلة فالنسيا اليوم: دومينيك – واس – جاراي – جابريل باوليستا – جايا – سولير – باريخو – كوندوبيا – كوكلين – توريس – جاميرو.

???????????????? يدير هذه المباراة الحكم الإسباني “ديل بالومار”.