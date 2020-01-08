اونلاين | لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا لايف بدون تقطيع (0-0) تغطية حية عبر KSA SPORT

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دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بخماسي وسط في تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا.

ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في البطولة التي تقام بنظام جديد بمشاركة 4 فرق وتقام في السعودية.

وتقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه زيدان في مواجهة فالنسيا كالآتي:

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المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.

الهجوم: لوكا يوفيتش.

ويلعب الفائز من ريال مدريد وفالنسيا ضد المتأهل من مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد في النهائي.