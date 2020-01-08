اونلاين | KOORA بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء بكأس السوبر الإسباني LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOORA بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء بكأس السوبر الإسباني LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم الأربعاء 8 يناير، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والذي سيقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

يقدم موقع الخليج 365 لزواره خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة KSA SPORT HD1 بأداء صوتي للمعلق فارس عوض، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية.

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تلعب مسابقة كأس السوبر الإسباني الموسم الجاري بنظام جديد، حيث يلتقي بطل الدوري المحلي بوصيف كأس الملك، ويواجه بطل كأس الملك وصيف الدوري أو صاحب المركز الثالث في حالة تشابه الفرق، ثم يلتقيان الفائزان بنهاية السوبر.

تمكن ريال مدريد من معادلة نقاط برشلونة متصدر الدوري الإسباني الممتاز بـ40 نقطة لكل فريق، بعد تعادل حامل اللقب أمام إسبانيول بنتيجة هدفين لمثلهما، لتعود المنافسة بين كبار الليجا مجدداً بعد الأداء المخيب للفريق الملكي في الموسم الماضي.

سيتغيب عن ريال مدريد مجموعة من العناصر الأساسية في مباراة اليوم، وهم كريم بنزيما وإيدين هازارد وجاريث بيل بداعي الإصابات.