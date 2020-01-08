اونلاين | Watch Live| بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني في السعودية.. يلا شوت ksa hd

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ث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في مباراة كأس السوبر الاسباني والمباراة التي تُقام في السعودية بالنظام الجديد الذي أعلن عنه الاتحاد الاسباني لكأس السوبر ويشارك في كأس السوبر 4 فرق بدلا من أن تكون مباراة واحدة وتُصبح المنافسة أقوى وأكبر من الأوقات الماضية فكان في السابق يشارك بطل الدوري وبطل الكأس، وفي النظام الجديد يشارك بطل الدوري والوصيف وبطل الكأس والوصيف ويشارك في كأس السوبر الاسباني لهذا العام ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بس مباشر في كأس السوبر الاسباني ومباراة نصف النهائي، والفائز في المباراة يقابل الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد .

ريال مدريد ضد فالنسيا

تشكيلة فالنسيا

بطاقة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

البطولة كأس السوبر الأسباني

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الجولة نصف نهائي

موعد المباراة 08-01-2020

توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 1

معلق المباراة فارس عوض

ملعب المباراة الجوهرة المشعة

بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الاسباني مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لبطولة كأس السوبر الاسباني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى، أو مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا