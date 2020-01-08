اونلاين | بث مباشر HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا gool REAL بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم رابط super كورة live

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نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا تنطلق أولى مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى الذى يشارك به 4 فرق لأول مرة مساء الأربعاء 8/1/2020، ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا على ستاد الجوهرة المشعة معقل فريق أهلى جدة بالسعودية، ويشارك فى البطولة 4 فرق وهم ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وتقام مباراتي نصف نهائى ويتأهل الفريقين لخوض اللقاء النهائى المنتظر.

يجدر الاشارة الى ان اخر مباراة السوبر بين ريال مدريد وفالنسيا كانت فى عام 2008 واليوم يتقابلى على ملعب الجوهرة بجدة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر

سيلعب فريق ريال مدريد مباراته فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني، ولم يفوز فريق الميرنجى بأى بطولة فى الموسم الماضى حيث لم يتوج بالدوري أو الكأس ولكن القرعة اختارت فريق الريال للمشاركة فى بطولة السوبر الرباعية التى تقام أول مرة، ويأمل الملكى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب والتقدم نحو المباراة النهائية بانتظار الفائز من المباراة الثانية، كما يطمح الملكي في التتويج بالكأس الغائبة عن خزينة النادى منذ فترة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يوم الأربعاء 8/1/2020 على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية يواجه فريق ريال مدريد فالنسيا وكان ريال مدريد قد حسم المركز الثالث في ترتيب الموسم الماضي، ويحتل حاليا المركز الثانى فى ترتيب الليجا بنفس رصيد المتصدر ولكن بفارق الأهداف، وشهد فريق الريال حالة من التخبط في المباريات الماضية حيث تعادل فى آخر 4 لقاءات فى 3 منها وفاز فى واحدة كانت على فريق خيتافي بالجولة الماضية.

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وفالنسيا فى السوبر الإسباني

تقام المباراة الأولى فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا يوم الأربعاء 8/1/2020 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:00 بالتوقيت السعودي الدولى، وفى تمام الساعة 19:00 بالتوقيت الدولي غرينتش.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم نقل لقاءات كأس السوبر على قناة السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات، كما سيذاع استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور انتهائه.

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بطاقة اللقاء

ريال مدريد x فالنسيا الأربعاء 8-1-2020

الساعة: 10:00م بتوقيت مكة المكرمة

المناسبة: كأس السوبر الأسباني في جدة

الملعب: الجوهرة المشعة

القناة: السعودية الرياضية

تعليق: فهد العتيبي وفارس عوض

متابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يخوض فريق فالنسيا مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى، ويأمل فريق الخفافيش فى تحقيق الانتصار باللقاء الإقصائى والتقدم نحو الخطوة النهائية للتتويج بالكأس المفاجأة التى شارك بها باحتلاله المركز الرابع فى الترتيب الموسم الماضي، ويسعى فريق فالنسيا لحسم الفوز فى المباراة الهامة والحاسمة فى مشواره نحو الكأس المنتظرة والتقدم خطوة ذهبية نحو المباراة النهائية.

واحتل فريق فالنسيا المركز الرابع في نهاية الموسم الماضي، ويحتل حاليا فى المركز السادس بالترتيب بنفس رصيد المركز الخامس ولكن بفارق الأهداف، وحقق فريق فالنسيا الفوز فى مباراة الجولة الماضية على حساب فريق إيبار بنتيجة 1-0 .

والجدير بالذكر أن الفريقين قد التقيا بمنتصف الشهر الماضى وانتهت المباراة بينهم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما يذكر أن بطولة السوبر الإسبانى التى تقام بمشاركة 4 فرق وهم ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، تستضيف المملكة العربية السعودية البطولة على أراضيها فى ثانى مشاركات السوبر خارج الأراضي الإسبانية حيث أقيم العام الماضي على الأراضي المغربية.