اونلاين | fel3arda .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8-1-2020 في العارضة hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر fel3arda .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 8-1-2020 في العارضة hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويخوض ريال مدريد هذه المواجهة وعينه على تحقيق الإنتصار وبلوغ النهائي لتحقيق اللقب، ويسعى المدرب زين الدين زيدان إلى الدفع بأقوى تشكيلة لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام فالنسيا الصعب.

وكانت القُرعة قد أوقعت ريال مدريد في مواجهة فالنسيا في نصف النهائي، وفي الجهة المقابلة وقع أتلتيكو مدريد في قمة مشتعلة مع العملاق الكتالوني برشلونة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا:-

تُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم عبر قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD 1 وHD 3، ويأتي موعد المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

ويعلق عبر مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا كل من، فارس عوض عبر قناة السعودية الرياضية أتش دي وان، وعبدالله الحربي لقناة أتش دي ثري.