رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي والمحمدي علي مقاعد البدلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي والمحمدي علي مقاعد البدلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره نادي ليستر سيتي بعد قليل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزي والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أساسيا وأحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء كما انفرد موقع الخليج 365 الرياضي.

وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : نيلاند.

خط الدفاع : كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت.

خط الوسط : دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور.

خط الهجوم : أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

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بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل.

خط الوسط: برايت - تيليمانز - ماديسون.

خط الهجوم: بيريز - فاردي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في نهاية هذا الشهر.