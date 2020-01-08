رياضة | أسمنت أسيوط يتعاقد مع لاعب "قفط" لموسمين ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسمنت أسيوط يتعاقد مع لاعب "قفط" لموسمين ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الجهاز الفني لنادي أسمنت أسيوط، في الحصول على خدمات، الالعب مصطفى بوصة، صانع العاب نادي قفط، لمدة موسمين ونصف، لتدعيم صفوفة، في الموسم الحالي، من منافسات دوري القسم الثالث.

حضر جلسة التوقيع، هيسم صالح المدير الفني لفريق أسمنت أسيوط، ونبيل خلف مدرب الفريق، وحماده حسن وكيل اللاعب.

جاء انتقال اللاعب، بعد الحصول على الاستغناء الخاص به من نادي قفط، نظير حصول النادي علي 10 آلاف جنيه.

يذكر أن مصطفى بوصة من مواليد96، بدأ بمركز شباب دشنا، ثم انتقل الموسم الماضي لصفوف نادي قفط، لينتقل مؤخرا لصفوف نادي اسمنت أسيوط.

وكان فريق نادي اسمنت أسيوط، انهي منافسات الدور الاول، متصدرا المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث، برصيد 24 نقطة، ويسعى خلال الدور الثاني لمواصلة الانتصارات، والعود لدوري القسم الثاني.