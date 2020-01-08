رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| كروس يسجل هدف للتاريخ من ضربة ركنية| بث مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا| نتيجة مباراة الريال

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سجل توني كروس هدف ريال مدريد الأول في شباك فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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