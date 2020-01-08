رياضة | سفير مصر في زيمبابوي يحضر مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في زيمبابوي يحضر مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، ورانيا البحبوحي، مستشار السفارة، وطاقم السفارة المكون من: طارق فريد، وخالد رمضان، وأحمد فراج، وخيري هنداوي، ومحمد رجب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الملعب الوطني بهراري، مساء اليوم الأربعاء.

وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد استقبلوا بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار روبرت موجابي بالعاصمة الزيمبابوية هراري، ورحبوا ببعثة الأهلي، والتقى السفيرُ إبراهيم الكفراوي، عضوَ مجلس الإدارة ورئيسَ البعثة، واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق، متمنيًا التوفيق للأهلي في مهمته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.