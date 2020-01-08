رياضة | لاعب الفيوم ثالث صفقات ديروط في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الفيوم ثالث صفقات ديروط في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي ديروط برئاسة محمد صلاح، في التعاقد مع أحمد تيمور ظهير أيسر نادي الفيوم علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

ويعد تيمور، ثالث صفقات الفريق الأسيوطي خلال الميركاتو الشتوي،بعد التعاقد مع محمد فوزي صانع العاب إطسا،وأيمن زكريا مهاجم أبوكساه.

ويحتل الفريق الديروطي المركز الحادي عشر وقبل الأخير في المجموعة برصيد ٥نقاط.

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يقود الفريق جهاز فني مكون من، ياسر عبد العليم مدير فني ،وطارق عبدالمنعم مدرب عام،وأحمد عبدالنظير مدرب حراس مرمي،وخالد أنور أخصائي إصابات ملاعب،وعبدالعزير مصطفي أخصائي علاج طبيعي، ومراد أحمد مدلك ،وطه كمال ومحمد أبوبكر إداريين.

ترتيب المجموعة الأولي

١- البنك الأهلي ٢٤ نقطة

٢- بني سويف ٢٣ نقطة

٣- الألومنيوم ٢٢ نقطة

٤- شبان قنا ١٩ نقطة

٥- تليفونات بني سويف ١٦ نقطة

٦- المنيا ١٥ نقطة

٧- بترول أسيوط ١٤ نقطة

٨- الأعلاميين ١٤ نقطة

٩- الفيوم ١٣ نقطة

١٠-سوهاج ١٢ نقطة

١١-ديروط ٥ نقاط

١٢- طهطا ٤ نقاط