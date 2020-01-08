رياضة | الأمطار تستقبل مران الأهلي في زيمبابوي وفايلر يكتفي بـ٣٠ دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تستقبل مران الأهلي في زيمبابوي وفايلر يكتفي بـ٣٠ دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ30 دقيقة في المران الأول بزيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت الأمطار قد استقبلت الفريق خلال مرانه الأول في زيمبابوي على الملعب الوطني بالعاصمة هراري.

واكتفى فايلر بنصف ساعة في المران، خاصة أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة بهراري ظهر اليوم، بعد رحلة سفر وصلت إلى 12 ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وشهد مران الفريق الأحمر على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، هطول الأمطار مع بداية المران.

وبدأ الأهلي مرانه الأول في هراري في الخامسة والنصف مساء اليوم.

وفضل فايلر أن يخوض اللاعبون مرانًا خفيفًا، لا سيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر اليوم، بعد رحلة سفر وصلت إلى 12ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.