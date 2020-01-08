رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم في السوبر الإسباني LIVE WATCH

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوهرة ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

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خط الدفاع : راموس - ميندي - كارفخال - فاران.

خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو - توني كروس.

خط الهجوم : لوكا يوفيتش.

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد في الدور النصف نهائي الآخر في المباراة التي ستقام غدا بين الفريقين في المملكة العربية السعودية.