رياضة | أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق حامد نجم وسط نادى الزمالك، على التعليق اليوم الأربعاء، على خسارة لقب أفضل لاعب إفريقى محلى لصالح الجزائرى يوسف البلايلى.

وقال طارق حامد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لست حزينًا لعدم الحصول على الجائزة أمس، بل أنا فخور لما وصلت إليه".

وأكمل نجم الزمالك قائلًا: "أشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم، وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير، دعمكم لى أكبر جائزة.

وخسر طارق حامد والتونسى أنيس البدرى المافسة على لقب أفضل لاعب إفريقى محلى لعام 2019، لصالح الجزائرى يوسف البلايلى لاعب الأهلى السعودى.