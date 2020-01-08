رياضة | النصر السعودي يكشف حقيقة رحيل حمد الله إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يكشف حقيقة رحيل حمد الله إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، حقيقة تلقيها خطاب بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد تداول أنباء عدة عن انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وقال النادي السعودي، أنه لا توجد أي عروض في الوقت الراهن من أجل حمد الله.



ذكرت صحيفة ذكرت صحيفة الرياضية السعودية ، أن اللاعب لم يبلغ إدارة النادي بأي عرض، وأن حمد لله يشعر بالسرور باللعب للنصر، اللاعب فقط يعاني من وعكة صحية أجبرته على البقاء في منزله، حيث من المتوقع عودته إلى التدريبات بمجرد شفاءه".

وتابعت الصحيفة: "إدارة النصر وضعت شرط جزائي في عقد حمد الله يبلغ 20 مليون يورو، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء رحيل اللاعب عن النادي السعودي".