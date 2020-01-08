رياضة | وادي دجلة يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب سموحة بثلاثية في مباراة مثيرة

تقدم وادي دجلة بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق محمد هلال وتعادل سموحة بهدف الكاميروني رونالد وانجا في الدقيقة 17.

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ثم تقدم التونسي رفيق كابو هدف وادي دجلة في الدقيقة 70، لكن سموحة تعادل من جديد بهدف في الدقيقة 74 للبوركيني محمد كوفي، وسجل وادي دجلة الهدف الثالث عن طريق رجب عمران في الدقيقة 86.

ورفع وادي دجلة رصيده بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونيس إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه حسام حسن عند 17 نقطة في المركز السابع.

