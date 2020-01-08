رياضة | وادي دجلة يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب سموحة بثلاثية في مباراة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب سموحة بثلاثية في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق وادي دجلة في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تفوق على نظيره فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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ورفع وادي دجلة رصيده بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونيس إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه حسام حسن عند 17 نقطة في المركز السابع.
تقدم وادي دجلة بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق محمد هلال وتعادل سموحة بهدف الكاميروني رونالد وانجا في الدقيقة 17.
ثم تقدم التونسي رفيق كابو هدف وادي دجلة في الدقيقة 70، لكن سموحة تعادل من جديد بهدف في الدقيقة 74 للبوركيني محمد كوفي، وسجل وادي دجلة الهدف الثالث عن طريق رجب عمران في الدقيقة 86.
ورفع وادي دجلة رصيده بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونيس إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه حسام حسن عند 17 نقطة في المركز السابع.