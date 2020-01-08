رياضة | شبان قنا يواجه كيسفاردا المجرى الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يواجه كيسفاردا المجرى الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، تدريباته اليوم الأربعاء، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، استعدادا لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر انطلاقه يوم الاحد19 يناير الجاري.

وقال كمال الزين، المدير الفني للفريق، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن الفريق سوف يواصل تدريباته حتى يوم الأحد المقبل، ثم يتوجه لمدينة الغردقة، لمواجهة فريق كيسفاردا المجرى، يوم الاثنين المقبل، في تجربة ودية للفريق، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

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وأشار الزين الي ان المباراة سوف تقام بملعب نادي الجونة الفرعي، لاسيما ان الفريق يعسكر بمدينة الغردقة، ويؤدي مبارياته بملعب الجونة.

يذكر ان الفريق المجرى، سوف يواجه يوم الجمعة المقبل، فريق نادي الألومنيوم، وهناك تنسيق بينه وبين إدارة نادي الجونة لاقامة مباراة ودية في ختام معسكره بالغردقة.

وكان فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، انهي مبارياته خلال الدور الأول بدوري القسم الثاني، في المركز الرابع برصيد19 نقطة.