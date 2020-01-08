لاعب أتلتيكو قبل موقعة برشلونة: نملك الثقة وأتينا إلى هنا من أجل الفوز

الأربعاء 8 يناير 2020

أكد لاعب ​أتلتيكو مدريد​، ​كيران تريبير​ تحمسه لمواجهة ​برشلونة​ الخميس بنصف نهائي ​كأس السوبر الإسباني​ المقام في السعودية.



وصرح تريبير، في مؤتمر صحفي: "متحمس للغاية وسعيد، فأنا أحب أن ألعب كل المسابقات، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي للعب مع أتلتيكو، سواء في الليغا أو مختلف المسابقات".

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وأضاف: "لدينا فريقًا رائعًا، يجب أن ندخل المباراة بعقلية الفوز، لقد حصلنا على نتائج رائعة مؤخرًا ، لذلك نملك الثقة ونأتي هنا من أجل الفوز".

وواصل تريبير: "برشلونة؟ يملكون فريقًا رائعًا، فلديهم أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نفكر في أنفسنا".

وختم: "غدًا أمامنا تحد كبير، لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يقوله المدرب ونحاول الحصول على النتيجة التي نريدها".