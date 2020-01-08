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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أتلتيكو قبل موقعة برشلونة: نملك الثقة وأتينا إلى هنا من أجل الفوز والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
أكد لاعب أتلتيكو مدريد، كيران تريبير تحمسه لمواجهة برشلونة الخميس بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.
وصرح تريبير، في مؤتمر صحفي: "متحمس للغاية وسعيد، فأنا أحب أن ألعب كل المسابقات، إنها فرصة رائعة بالنسبة لي للعب مع أتلتيكو، سواء في الليغا أو مختلف المسابقات".
وأضاف: "لدينا فريقًا رائعًا، يجب أن ندخل المباراة بعقلية الفوز، لقد حصلنا على نتائج رائعة مؤخرًا ، لذلك نملك الثقة ونأتي هنا من أجل الفوز".
وواصل تريبير: "برشلونة؟ يملكون فريقًا رائعًا، فلديهم أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نفكر في أنفسنا".
وختم: "غدًا أمامنا تحد كبير، لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يقوله المدرب ونحاول الحصول على النتيجة التي نريدها".
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