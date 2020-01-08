كأس السوبر الاسباني| زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالينسا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

كشف الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيل فريقه ريال مدريد الذي يستعد مساء اليوم الأربعاء لمواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني على الأراضي السعودية.



وشهد تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام على الأراضي السعودية بمدينة جدة الدفع بالنجم يوفيتش في خط الهجوم بديلا للفرنسي كريم بنزيما حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، ميندي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، يوفيتش.

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وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل فالنسيا الرسمي لمواجهة الذي يواجه الميرينجي بعد قليل كالتالي:_

دومينيك، باوليستا، جاراي، كوندوجبيا، سولير، باريخو، جايا، كوكلين، واس، فيران، جاميرو.

الأراضي السعودية تحضن بطولة كأس السوبر الاسباني بنظامها الجديد لأول مرة

وستحتضن المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بتواجد أربعة فرق هم “برشلونة بطل الدوري، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس”.

ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في تخطي عقبة فالنسيا الصعبة، خاصةً بعد تعرض الثنائي كريم بنزيما، وجاريث بيل للإصابة قبل سفر بعثة المرينجي للسعودية، مما يضع زيدان في موقف لا يُحسد عليه.