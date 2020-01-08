"الجوهرة" يترقب سحر ميسي والبرشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، وكالات - مكة المكرمة
يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني عندما يلتقي أتلتيكو مدريد اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) في الدور قبل النهائي للبطولة.
وينتظر أن يخطف البرشا الأضواء، ولا سيما أن الفريق الكتالوني يخوض فعاليات النسخة الحالية بصفوف لا ينقصها عدد من اللاعبين الكبار، فيما أحرز أتلتيكو لقب السوبر مرتين سابقتين فقط في 1985 و2014، ويمتلك كلا الفريقين الطموح والإمكانات التي تساعدهما في تحقيق هذا الطموح والفوز باللقب الأول له في 2020.
وتمثل المباراة والبطولة فرصة مثالية أمام برشلونة لكسب دفعة معنوية جديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، ولا سيما بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، وإن ظل الفريق في صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد.
كما تمثل فرصة مهمة لأتلتيكو الذي يسعى لتأكيد صحوته التي ظهرت في المباريات الأخيرة، حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات، ومنها آخر ثلاث مباريات في الدوري ليعزز الفريق مكانه في المركز الثالث بجدول المسابقة خلف برشلونة والريال.
وينتظر أن تمتلئ مدرجات استاد «الجوهرة المشعة» في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها نجوم برشلونة، خاصة ميسي، الذي يحظى أيضا بخبرة اللعب في السعودية، حيث خاض أكثر من مباراة مع المنتخب الأرجنتيني بالسعودية آخرها قبل شهرين فقط عندما تغلب الفريق على نظيره البرازيلي بهدف لميسي نفسه.
قبل المواجهة
- ستكون المباراة بمثابة فرصة للرد على برشلونة، حيث كانت آخر هزيمة تعرض لها أتلتيكو في الدوري أمام برشلونة نفسه أول ديسمبر الماضي.
- يعاني الفريقان من حالة إجهاد وسط توالي وضغط المباريات في الأسابيع الماضية، سواء في البطولة المحلية أو دوري الأبطال الأوروبي.
- قد يلجأ إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو إلى منح بعض اللاعبين راحة ولكن في أضيق الحدود.
- يفتقد برشلونة جهود حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيجن ولاعبيه عثمان ديمبلي وأرثر للإصابات.
- يعاني أتلتيكو من غياب اللاعبين ستيفان سافيتي ودييجو كوستا للإصابة.
- يستعيد أتلتيكو جهود قائده كوكي بعد غياب لمدة أسبوعين بسبب إصابة عضلية.
- يقف التاريخ في صف برشلونة حيث خسر الفريق مباراة واحدة فقط في آخر 18 مباراة خاضها أمام أتلتيكو.
- يملك برشلونة الرصيد الأعلى من الألقاب على مستوى بطولة كأس السوبر بحصده (13) لقبا سابقا.
- يأمل ميسي الهداف التاريخي للبطولة برصيد (13) هدفا، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة استكمال نجاحاته الرائعة وتسجيل إنجاز بالسعودية.
- يوجد أتلتيكو للمرة الـ7 في منافسات كأس السوبر الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوهرة" يترقب سحر ميسي والبرشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.