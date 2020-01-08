"الجوهرة" يترقب سحر ميسي والبرشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، وكالات - مكة المكرمة

يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني عندما يلتقي أتلتيكو مدريد اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) في الدور قبل النهائي للبطولة.

وينتظر أن يخطف البرشا الأضواء، ولا سيما أن الفريق الكتالوني يخوض فعاليات النسخة الحالية بصفوف لا ينقصها عدد من اللاعبين الكبار، فيما أحرز أتلتيكو لقب السوبر مرتين سابقتين فقط في 1985 و2014، ويمتلك كلا الفريقين الطموح والإمكانات التي تساعدهما في تحقيق هذا الطموح والفوز باللقب الأول له في 2020.

Advertisements

وتمثل المباراة والبطولة فرصة مثالية أمام برشلونة لكسب دفعة معنوية جديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، ولا سيما بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم، وإن ظل الفريق في صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد.

كما تمثل فرصة مهمة لأتلتيكو الذي يسعى لتأكيد صحوته التي ظهرت في المباريات الأخيرة، حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات، ومنها آخر ثلاث مباريات في الدوري ليعزز الفريق مكانه في المركز الثالث بجدول المسابقة خلف برشلونة والريال.

وينتظر أن تمتلئ مدرجات استاد «الجوهرة المشعة» في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها نجوم برشلونة، خاصة ميسي، الذي يحظى أيضا بخبرة اللعب في السعودية، حيث خاض أكثر من مباراة مع المنتخب الأرجنتيني بالسعودية آخرها قبل شهرين فقط عندما تغلب الفريق على نظيره البرازيلي بهدف لميسي نفسه.

قبل المواجهة