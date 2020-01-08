العليان يشعل خلافا بين الهلال والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن ترفع الإدارة الهلالية خلال الفترة المقبلة خطابا لإدارة نادي التعاون بشأن طلب سداد القيمة المتبقية من انتقال منصور السواط، والتي تبلغ 1.3 مليون ريال، وذلك بعد أن وقع اللاعب لمصلحة نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكان السواط انضم للتعاون 2017 بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

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وتشهد الفترة الحالية توترا في العلاقات الهلالية التعاونية التي بدأت شراراتها الأولى الموسم الماضي بعد تصريحات رئيس نادي التعاون محمد القاسم بعد أن سجل الهلال هدف التعادل الثاني في الوقت بدل الضائع في الجولة الـ 15 لمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غرمت لجنة الانضباط القاسم 30 ألف ريال.

وزادت شرارة التوتر بعد نجاح الهلال في كسب توقيع المدافع الأيمن مدالله العليان بعد دخوله الفترة الحرة، إذ إن الهلال عرض 4 ملايين ريال لكسب خدمات اللاعب قبل نهاية عقده إلا أن الإدارة التعاونية رفضت عرض الهلال.

من ناحية ثانية أنهى الهلال بصفة نهائية جميع بنود الاتفاق على انتقال حارس المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي محمد الربيعي لينضم خلال فترة الانتقالات الشتوية.