الوحدة رابع محطات إيلتون في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي الوحدة أنه بصدد التعاقد رسميا مع البرازيلي إيلتون خوزيه لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكر الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت متأخر من مساء أمس الأول أن خوزيه وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز من أجل إتمام إجراءات الانضمام للوحدة.
وكان في استقبال اللاعب، ماجد الهزاني المدير الإداري بالفريق، وإبراهيم جوني مسؤول العلاقات العامة، والمترجم عمرو صالح.
وعبر خوزيه عن سعادته بالانضمام إلى الوحدة، موجها رسالة لجماهير الفريق ذكر فيها أنه سيقاتل من أجل نجاح جديد مع الفريق.
وسبق لخوزيه اللعب في دوري المحترفين السعودي لأندية القادسية والفتح والنصر.
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