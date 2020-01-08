السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سباق الدراجات الهوائية للسيدات، الذي جرى تنظيمه للمرة الأولى في المملكة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات. وشارك في السباق، الذي جرى إطلاقه في كل من جدة والرياض والخبر، أكثر من 1000 سيدة تنافسن على المراكز الثلاثة الأولى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 سيدة في أول سباق دراجات نسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.