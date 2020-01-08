ميسي على موعد مع رقم قياسي مبهر بالعروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدو الفرصة سانحة أمام نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق أكثر من رقم قياسي مبهر مع ظهوره في عروس البحر الأحمر (جدة) بكأس السوبر الإسباني التي تقام حاليا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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ولا يزال ميسي هو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات السوبر الإسباني برصيد 18 مباراة، ويمكنه رفع رصيده إلى 20 مباراة، ويستحوذ على الرقم القياسي لعدد ألقاب السوبر الإسباني التي فاز بها أي لاعب مع فريقه، حيث حصد اللقب ثماني مرات مع برشلونة.

ويمتلك أكثر من رقم قياسي آخر في مقدمتها أنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ مباريات السوبر برصيد 13 هدفا، علما بأن ريال مدريد كان أكبر ضحايا ميسي في السوبر الإسباني، حيث اهتزت شباك الفريق الملكي ست مرات بتوقيع ميسي، كما سجل ميسي أربعة أهداف في شباك أشبيلية، إضافة لتسجيله ثلاثة أهداف في شباك أتلتيك بلباو، منها هدفان في 2009 وهدف واحد في 2015.

ويتفوق ميسي بفارق كبير على أقرب منافسيه في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في السوبر الإسباني، وهو الإسباني الأسطورة راؤول جونزاليس الذي أحرز سبعة أهداف لريال مدريد في 12 مباراة خاضها مع الفريق في تاريخ السوبر، حيث سجل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة في نسخة 1997، ومثلها في مرمى ريال سرقسطة في 2001، وهدفا واحدا في مرمى ريال مايوركا في نسخة 2003، ورغم تسجيل كل من اللاعبين لأهدافه في مواجهة ثلاثة أندية فقط، يتفوق ميسي على راؤول في أنه أحرز أهدافه الـ13 في سبع نسخ مقابل ثلاث نسخ فقط هز فيها راؤول الشباك.