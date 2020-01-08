شكرا لقرائتكم تأكيداً لسوبر كورة.. أحمد الشيخ يسافر زيمبابوي مع الأهلي عقب زواجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحتفل مساء الاثنين الماضي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أحمد الشيخ بحفل زفافه بأحد فنادق القاهرة بحضور زملائه بالفريق قبل ساعات من رحلة الفريق إلى زيمبابوي لخوض مباراته المقبلة ضد بلاتينيوم في الجولة الرابعة من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

و تأكيداً لسوبر كورة بأن أحمد الشيخ سيسافر مع بعثة النادي الأهلي إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم عقب زفافه و هو ما حدث بالفعل، و توجه اللاعب مساء الثلاثاء مع باقي لاعبي الفريق لمغادرة البلاد.

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وكان أبلغ اللاعب الجهاز الفني استعداده للسفر مع بعثة الفريق لزيمبابوي عقب حفل زفافه بساعات قليلة وهو الأمر الذى استجاب له المدير الفني، فيما طلب رينيه فايلر اقتصار حضور اللاعبين على التهنئة وعدم السهر حتى ساعات الصباح التالي خوفاً من الإرهاق خاصة وأن رحلة الفريق كانت طويله و تخللها ترانزيت في العاصمة هيراري.