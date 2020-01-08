شكرا لقرائتكم المصري يهزم الجمارك بنصف دستة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الجمارك بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد بورسعيد، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من ميدو سلامة حكمًا للساحة ومعه كل من محمد البغدادي ومحمد السخري كمساعدين.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله اللاعب أيمن ندا في الدقيقة الثانية والثلاثين من ضربة رأس بعد عرضية من أوستين أموتو.

وفي الشوط الثاني نجح الناشئ زياد فرج في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ، فيما أضاف أوستين أموتو الهدف الثالث في الدقيقة السابعة بعد متابعته لكرة اسلام عطية المرتدة من الدفاع ، واستطاع الناشئ محمد الجمل أن يضيف الهدف الرابع فور نزوله في الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية من داخل المنطقة ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، بينما سجل عبد الرحمن زين الهدف السادس في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بنصف دستة من الأهداف.

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دفع ايهاب جلال خلال الشوط الأول بتشكيل مكون من :

أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، خالد مصطفى ، محمود حمد ، بهاء مجدي لخط الظهر ، مصطفى أيمن ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أيمن ندا لخط الوسط ، شيخ موكورو ،أوستين أموتو لخط الهجوم.

فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من :

أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، محمد عبد الخالق، كريم علاء ، محمد عبد السلام ، محمد أنسي لخط الظهر ، عبد الرحمن زين ، محمود حمد ، علي حمدي ، زياد فرج لخط الوسط ، مهند صادق ، محمد الجمل لخط الهجوم.