شكرا لقرائتكم خزينة الجبلاية تتكبد 38 مليون جنيه لأجيري وكوبر في عام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الخماسية والخاصة بالعام المالي 2018 – 2019 تكبد خزينة الاتحاد ملايين الجنيهات مصروفات المدرب الأجنبي للمنتخب الوطني الأول والتي تتلخص في الفترة الأخيرة التي تولي فيها خافيير أجيري مسئولية الفراعنة حتى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وينفرد "الخليج 365" بتفاصيل ميزانية اتحاد الكرة التي تم اعتمادها مؤخراً من اللجنة الخماسية فور الإطاحة بمجلس الجبلاية السابق والتي كشفت العديد من المفاجآت التي تكشف كيفية إدارة أموال الجبلاية في الفترة الماضية.

وقاد خافيير أجيري الفراعنة لفضيحة وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اقيمت بمصر الصيف الماضي من دور الستة عشر عندما تلقى هزيمة قاسية أمام جنوب أفريقيا بملعب استاد القاهرة وأمام 70 ألف مشجع من الجماهير التي زحفت خلفه.

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وبلغت اجمالي المصروفات التي تم اعتمادها في خزينة اتحاد الكرة للمدرب الأجنبي خلال الفترة التي تولي فيها المسئولية بالإضافة الى شهرين للمدرب الأسبق هيكتور كوبر ما يوازي 38 مليون جنيه.