البدري يتابع لاعبي إنبي والاتحاد السكندري ببتروسبورت

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جدة - عمرو شويل تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى في ملعب مباراة إنبي والاتحاد السكندري والتي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز. وحضر البدرى المباراة بصحبة أعضاء جهاز الفني طارق مصطفى المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس لمواصلة متابعة جميع المباريات والتأكد عن قرب من متابعة مستوي اللاعبين تمهيدًا لانتقاء أفضل العناصر. وقد جاءت تشكيلة الاتحاد السكندري على النحو التالي:- حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم خط الوسط: مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه Advertisements بينما ضمت تشكيلة فريق إنبى كل من :- حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، عبدالرحمن عماد خط الوسط: كريم فؤاد، محمد رزق، أحمد العجوز، محمد بسيونى خط الهجوم: محمد شريف ، محمود قاعود . ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

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