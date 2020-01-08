شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. إنبي 0 - 0 الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى والاتحاد السكندرى بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

شهد الشوط ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم

خط الوسط: مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت

خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه

Advertisements

بينما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، عبدالرحمن عماد

خط الوسط: كريم فؤاد، محمد رزق، أحمد العجوز، محمد بسيونى

خط الهجوم: محمد شريف ، محمود قاعود .

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.