شكرا لقرائتكم عقوبات انضباطية ضد لاعبي الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إيقاف ادميلسون دياس باروس واووسو سامويل كوامي، لاعبي نادي الفيحاء، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف 4 مباريات لادميلسون بما في ذلك الإيقاف التلقائي، مع إلزامه غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وذلك لاستخدامه أفعالا وألفاظ عدوانية وبذيئة تجاه حكم المباراة، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.

وأضافت اللجنة: كما تقرر إيقاف اووسو سامويل كوامي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال، على خلفية ارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب نادي النصر مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.