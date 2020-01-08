شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بزيمبابوي يحضر مران الاهلي وفايلر يكتفي بـ30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد استقبلوا بعثة الأهلي فور وصولها مطار روبرت موجابي بالعاصمة الزيمبابوية هراري ورحّبوا بالبعثة والتقى السفير مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للأهلي في مهمته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.
واكتفي الأهلي بـ 30 دقيقة في المران الأول بزيمبابوي وهو المران الذى شهد هطول المران بشكل واضح ، وفضل فايلر أن يخوض اللاعبين مرانا تحت الأمطار للتعود على الأجواء في زيمبابوي لاسيما أن هطول الأمطار خلال مباراة بلاتينيوم أمر وارد .
واكتفى فايلر بنصف ساعة في المران خاصة أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة بهراري ظهر اليوم بعد رحلة سفر وصلت لـ12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة ،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بزيمبابوي يحضر مران الاهلي وفايلر يكتفي بـ30 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.