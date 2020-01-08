شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بزيمبابوي يحضر مران الاهلي وفايلر يكتفي بـ30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي وطاقم السفارة المكون من رانيا البحبوحي مستشار السفارة وطارق فريد وخالد رمضان وأحمد فراج وخيري هنداوي ومحمد رجب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية بهراري مساء اليوم الأربعاء.

وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد استقبلوا بعثة الأهلي فور وصولها مطار روبرت موجابي بالعاصمة الزيمبابوية هراري ورحّبوا بالبعثة والتقى السفير مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للأهلي في مهمته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

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واكتفي الأهلي بـ 30 دقيقة في المران الأول بزيمبابوي وهو المران الذى شهد هطول المران بشكل واضح ، وفضل فايلر أن يخوض اللاعبين مرانا تحت الأمطار للتعود على الأجواء في زيمبابوي لاسيما أن هطول الأمطار خلال مباراة بلاتينيوم أمر وارد .

واكتفى فايلر بنصف ساعة في المران خاصة أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة بهراري ظهر اليوم بعد رحلة سفر وصلت لـ12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة ،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.