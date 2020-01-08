شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى والاتحاد السكندرى في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين، وشهد الشوط ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:- وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:- حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم خط الوسط: مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه Advertisements بينما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى:- بينما جاء تشكيل فريق إنبى كالتالى:- حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، عبدالرحمن عماد خط الوسط: كريم فؤاد، محمد رزق، أحمد العجوز، محمد بسيونى خط الهجوم: محمد شريف ، محمود قاعود . ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل سلبى بين إنبى والاتحاد السكندرى في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.