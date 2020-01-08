المقاصة يهزم طوخ بثلاثية ودية استعدادًا لمواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة على فريق طوخ احد اندية القسم الثاني بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
وسجل أهداف المقاصة صلاح أمين "هدفين"، محمد رمضان "هدف"، وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: الحارس محمد كوكو ومحمد الدسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وصلاح أمين.
واطمأن الجهاز الفنى للمقاصة على جاهزية لاعبيه قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يستعد بقوة لمباراة انبي وكل اللاعبين بحالة فنية ومعنوية عالية ولديهم استعداد لاستعادة الانتصار امام فريق انبي القوي.
وكان مسئولو نادي المقاصة دخلوا في مفاوضات مع وليد عادل لاعبه السابق ولاعب وسط طنطا الحالي من أجل العودة لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الفترة القادمة، بعد المستويات الطيبة التي حققها اللاعب مع أبناء السيد البدوي منذ بداية الموسم الحالي.
ويقدم وليد عادل عروضا طيبة مع طنطا في المباريات السابقة بالدوري وساهم في إحراز هدفي فريقه في مرمى الزمالك بالجولة الثانية عشر للدوري، وهو ما جعله محط اهتمام أكثر من نادي.
جدير بالذكر أن وليد عادل وقع على الانتقال إلى طنطا لمدة موسم واحد مطلع الموسم الحالي ويتبقى له 6 شهور في عقده مع أبناء السيد البدوي ويحق له التوقيع لأي نادي حاليا بدون الرجوع إلى ناديه، لاسيما وأن اللاعب يخطط لخوض تجربة جديدة بحد الأندية المتقدمة بالدوري الممتاز.
وينافس المقاصة على ضم وليد عادل ناديي إنبي والإنتاج الحربي، الذين أبديا إعجابهما بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرته على صناعة الفارق مع أي فريق يشارك معه.
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