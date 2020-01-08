شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الملعب الوطني بالعاصمة هراري هطول الأمطار مع بداية المران.

وبدأ الأهلي مرانه الأول في هراري في الخامسة والنصف مساء اليوم.

وفضل فايلر أن يخوض اللاعبين مرانا خفيفا لاسيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر اليوم بعد رحلة سفر وصلت 12ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

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ووصلت بعثة الاهلي و فندق الإقامة ظهر اليوم، في رحلة طيران استغرقت ١٢ ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب، حيث فضل عبدالحفيظ خوض المران على الملعب الوطني بهراري بدلًا من الملعب الفرعي للاستاد نفسه.

وحرص إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بتسكين اللاعبين فور الوصول لمقر الإقامة هناك، وتناول اللاعبون وجبة الغداء ثم صعدوا لغرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران الشاقة من القاهرة إلى هراري، ولم يصعد الكفرواي لغرفته الا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.