تشكيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا في أولى مباريات كأس السوبر الإسباني

الأربعاء 8 يناير 2020

تنطلق مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ9:00 م أولى مباريات كأس السوبر الإسباني بين العملاق الأبيض ريال مدريد ونادي فالنسيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.



وتُعد هذه النسخة من البطولة هي الأولى من نوعها، حيثُ يشترك فيها أربعة أندية بدلًا من ناديين فقط، وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن أنّ البطولة بثوبها الجديد سوف تُقام لمدة 3 سنوات في المملكة وبالتحديد على ملعب الجوهرة (طالع التفاصيل).

ويدخل أبيض مدريد اللقاء بصفته الوصيف في بطولة الدوري الموسم الماضي، بعد أن خسر اللقب لصالح الفريق الكتالوني بقيادة ميسي، بينما يدخل نادي فالنسيا المباراة بصفته حامل لقب الكأس بعد أن أطاح ببرشلونة.بنتيجة 2-1. وننقل لكم في موقع الدوري السعودي تشكيلتي الفريقين فور صدورها، كما نوافيكم بالنتائج وأهم الأحداث والتصريحات بعد انتهاء المباراة