شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو على «تذكرتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اليوم الأربعاء، عملية فتح باب الحجز للحصول على تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لشراء التذاكر مع استلام الفان أي دي الخاص بكل مشجع، وأوضحت الشركة في بيانها عن فتح بوابات استاد السلام للجماهير في الثالثة عصرا، وغلق البوابات في الثامنة مساءً قبل المباراة بساعة كاملة.