شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في أول تدريبات الأهلي بزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، هطول الأمطار الغزيرة مع بداية المران.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ الأهلي مرانه الأول في هراري في الخامسة والنصف مساء اليوم، وفضل المدير الفني رينيه فايلر أن يخوض اللاعبون مرانًا خفيفًا، لا سيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر اليوم، بعد رحلة سفر وصلت إلى 12ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.