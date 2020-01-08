شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز على سموحة 3-2 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق وادي دجلة على مضيفه سموحة «3- 2»، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية، بالجولة الـ12 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
أحرز ثلاثية وادي دجلة محمد هلال، في الدقيقة الرابعة، ورفيق كابو في الدقيقة 70، ورجب عمران في الدقيقة 86، وسجل ثنائية سموحة رونالد وانجا، في الدقيقة 17، ومحمد كوفي في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 9 نقاط في المركز ال17 وقبل الأخير مؤقتا بجدول ترتيب الدوري...فيما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.
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