شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يشكر جمهوره: دعمكم لي أكبر جائزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته جائزة أفضل لاعب داخل القارة، خلال حفل «كاف» للأفضل الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وكتب «حامد» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لست حزينًا لعدم الحصول على الجائزة أمس، بل فخور لما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير.. دعمكم لي أكبر جائزة».

وفاز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الجزائري يوسف البلايلي.