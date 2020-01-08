شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التعليم المدني يحتضن نهائي دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتضن مركز التعليم المدني بالجزيرة، يوم 23 يناير الجاري، نهائي دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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ويهدف دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، إلى مشاركة الفرق والأنشطة المتواجدة في مراكز الشباب بعيدًا عن فرق كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، الذي يفضل عدم مشاركتها من أجل إتاحة الفرصة لباقي الأنشطة الأخرى داخل المراكز في المشاركة بالمسابقة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة مركز شباب الجزيرة و6 أكتوبر العريش يوم 23 يناير، على أن يتأهل الفائز منها إلى الدور النصف النهائي التي تجرى مبارياته في نفس اليوم كذلك النهائي أيضًا.

وتأهل للدور قبل النهائي مراكز الشباب الآتية: دست الإشراف (محافظة البحيرة)، العوامية (محافظ سوهاج)، العواونة (الإسماعيلية)، والفائز من الجزيرة (القاهرة) و6 أكتوبر العريش (شمال سيناء).